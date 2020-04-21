Интернет-оператор Баку в ближайшее время восстановит передачу трафика

БАКУ/Trend/ - Ряд провайдеров столицы Азербайджана испытывают трудности в предоставлении интернета своим абонентам, сообщил Trend руководитель отдела маркетинга KATV1 Али Алиев.

По его словам, проблема в передаче интернет-трафика возникла не у самих провайдеров, а у интернет-оператора, который предоставляет его провайдерам Баку.

Как он отметил, восстановительные работы уже ведутся и в течение 15-20 минут передача интернет-трафика абонентам будет осуществляться в штатном режиме.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev