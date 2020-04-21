Интернет-оператор Баку в ближайшее время восстановит передачу трафика
БАКУ/Trend/ - Ряд провайдеров столицы Азербайджана испытывают трудности в предоставлении интернета своим абонентам, сообщил Trend руководитель отдела маркетинга KATV1 Али Алиев.
По его словам, проблема в передаче интернет-трафика возникла не у самих провайдеров, а у интернет-оператора, который предоставляет его провайдерам Баку.
Как он отметил, восстановительные работы уже ведутся и в течение 15-20 минут передача интернет-трафика абонентам будет осуществляться в штатном режиме.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev
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