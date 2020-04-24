Злоумышленники продолжают наращивать атаки на онлайн-сервисы

БАКУ/Trend/ - На фоне растущего спроса бизнеса на сервисы видеоконференций их популярность эксплуатируются злоумышленниками для совершения атак на корпоративных пользователей сообщили Trend в Азербайджанском представительстве "Лаборатории Касперского".

По данным источника, «Лаборатория Касперского» обнаружила около 1300 файлов (данные на основе срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за первые 2,5 месяца 2020 года) с нежелательными приложениями и даже вредоносным кодом, в которых использовались названия популярных сервисов онлайн-конференций. Таким образом распространялось порядка 200 видов угроз, в основном рекламные приложения DealPly и DownloadSponsor. Оба семейства угроз являются установщиками, которые показывают рекламу или загружают рекламные модули.

Опасность рекламного софта, который мимикрирует под названия сервисов, не стоит недооценивать. В результате атак таких программ конфиденциальная информация человека без его согласия может оказаться на серверах третьих лиц, причём объём данных, которые собирают такие программы, действительно разнообразен: предпочтения пользователей, история поиска, геолокация и многое другое, отметили в Лаборатории.

«Платформы онлайн-конференций приобрели большую популярность в мире, ими пользуются в больших и малых компаниях для организации видеоконференций, к ним обращаются рядовые пользователи, чтобы пообщаться с друзьями и родными, поэтому мы не можем исключать, что количество вредоносных файлов, которые эксплуатируют названия таких сервисов, в ближайшем будущем будет расти. Пользователям и сотрудникам организаций стоит быть предельно внимательными, чтобы в погоне за удобным инструментом не столкнуться с киберзлоумышленниками», - сказал официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

Чтобы обеспечить безопасность при работе с сервисами видеоконференций, «Лаборатория Касперского» рекомендует регулярно повышать свою цифровую грамотность, а также обучать своих сотрудников, например с помощью платформы Kaspersky ASAP. Это поможет соблюсти меры безопасности и существенно понизить риск заразиться вредоносным ПО или попасться на уловки фишеров, а также для защиты компаний от кибератак, спама и фишинга использовать комплексное решение, например Kaspersky Endpoint Security Cloud.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: agdzhaev