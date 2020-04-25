Выявлены целевые кибератаки на государственный сектор Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Киберпреступники используют COVID-19 в целевых атаках на государственный и энергетический сектор Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу безопасности Азербайджана.

По данным источника, троянский вирус RAT участвует в криминальных операциях, перехватывая конфиденциальные документы, нажатия клавиш, пароли и даже записи с веб-камеры. В своих атаках злоумышленники используют документы Microsoft Word в качестве источника, куда встроен троянский вирус PoetRAT, написанный на языке программирования Python.

«Троянский вирус RAT обладает всеми стандартными функциями программы Microsoft Word. Это дает им полный контроль над системой атаки», - пишет команда Cisco Talos.

По словам экспертов, вредоносная программа нацелена на энергетические системы SCADA, в результате чего жертва попадает в ловушку и устанавливает трояна. Злоумышленники добавляют троян PoetRAT в документ Word и активируют макросы для запуска вредоносной программы при открытии документа. Троян PoetRAT содержит два скрипта: один из них (frown.py) отвечает за связь с командным сервером (C&C), а другой (smile.py) выполняет команды хакеров-злоумышленников.

Исследователи пока не смогли точно определить, каким способом был доставлен первоначальный целевой зараженный документ. Известно, что документ Word, используемый в настоящее время для атак, загружается посредством URL-адреса (ссылки).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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