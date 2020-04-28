ОАО «Азеришыг» о новом способе пополнения баланса смарт-карт

БАКУ/Trend/ - С июня текущего года абоненты ОАО «Азеришыг» смогут пополнять баланс смарт-карт электросчетчиков с помощью мобильного устройства сообщили Trend в ОАО.

По данным источника, для пополнения баланса смарт-карт абонентам понадобится устройство под названием card reader "кард ридер" (специальный считыватель карт), с помощью которого можно будет пополнять баланс не только с мобильных устройств, но посредством компьютера.

Также в компании отметили, что в ближайшее время через новое мобильное приложение ОАО появится возможность производить и другие платежи:

"Абоненты смогут регистрировать свои номера в мобильном приложении ОАО «Азеришыг», посредством которого платежи можно будет производить через систему NFC мобильных устройств, при этом средства будут сниматься с баланса мобильного номера", - отметили в ОАО.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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