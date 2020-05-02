По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - AzInTelecom, действующий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, провел бесплатный образовательный вебинар под названием «От ИКТ до облачных технологий» с участием компаний Microsoft Azerbaijan и «Лаборатории Касперского», сообщили Trend в министерстве.
По данным источника, основной целью проведения вебинара являлось создание условий для студентов, а также специалистов из разных сфер для приобретения новых знаний в области информационных и облачных технологий в рамках специального режима карантина.
На онлайн-мероприятии организаторы выступили с комплексной презентацией по информационным и облачным технологиям, а также основам кибербезопасности.
"Главная цель вебинаров по ИТ, это проинформировать граждан Азербайджана о современных мировых тенденциях и передовых цифровых технологиях. Эта инициатива будет иметь хорошие результаты", - отметил директор коммерческого департамента AzInTelecom Руслан Алиев.
Представитель Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев выступил с презентацией об информационных технологиях и новшествах в этой сфере. Официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане, Мушвиг Мамедов рассказал о важных аспектах кибербезопасности.
Отметим, что в ближайшее время AzInTelecom планирует продолжить проведение подобных мероприятий.
В конце презентации спикеры ответили на вопросы участников.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
Twitter: agdzhaev