По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО)

ИКТ 2 мая 2020 12:52 (UTC+04:00)
По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - AzInTelecom, действующий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, провел бесплатный образовательный вебинар под названием «От ИКТ до облачных технологий» с участием компаний Microsoft Azerbaijan и «Лаборатории Касперского», сообщили Trend в министерстве.

По данным источника, основной целью проведения вебинара являлось создание условий для студентов, а также специалистов из разных сфер для приобретения новых знаний в области информационных и облачных технологий в рамках специального режима карантина.

На онлайн-мероприятии организаторы выступили с комплексной презентацией по информационным и облачным технологиям, а также основам кибербезопасности.

"Главная цель вебинаров по ИТ, это проинформировать граждан Азербайджана о современных мировых тенденциях и передовых цифровых технологиях. Эта инициатива будет иметь хорошие результаты", - отметил директор коммерческого департамента AzInTelecom Руслан Алиев.

Представитель Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев выступил с презентацией об информационных технологиях и новшествах в этой сфере. Официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане, Мушвиг Мамедов рассказал о важных аспектах кибербезопасности.

Отметим, что в ближайшее время AzInTelecom планирует продолжить проведение подобных мероприятий.

В конце презентации спикеры ответили на вопросы участников.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev

По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО) - Gallery Image
По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО) - Gallery Image
По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО) - Gallery Image
По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО) - Gallery Image
По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО) - Gallery Image
По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО) - Gallery Image
По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО) - Gallery Image
По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО) - Gallery Thumbnail
По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО) - Gallery Thumbnail
По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО) - Gallery Thumbnail
По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО) - Gallery Thumbnail
По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО) - Gallery Thumbnail
По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО) - Gallery Thumbnail
По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
США значительно увеличили импорт автомобилей из Турции
США значительно увеличили импорт автомобилей из Турции
iPhone смогут распознавать наличие маски на лицах владельцев
iPhone смогут распознавать наличие маски на лицах владельцев
Обстрелявший посольство Кубы в США опасался угроз от преступных группировок
Обстрелявший посольство Кубы в США опасался угроз от преступных группировок
Loading Bars
Лента новостей
В Иране от коронавируса скончались еще 65 человек Общество 14:21
Двуличие армянских властей стало уже вековой традицией - российский эксперт Политика 14:19
Азербайджанская НБКО планирует в 2020 году увеличить объем кредитного портфеля Экономика 14:18
Нигяр Гасанзаде: Наша борьба c коронавирусом продолжается, наша сила - в творчестве (ВИДЕО) Культура 14:13
Состоялось заседание Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Азербайджана Политика 14:09
Обнародован объем продаж SOCAR Turkey Энергетика 14:07
Что предусматривает программа поддержки бизнеса Грузии? Бизнес 14:01
Швейцария планирует открывать границы на двусторонней основе Европа 13:54
Уровень долларизации депозитов вырос в Грузии Финансы 13:53
Масса резервных денег увеличилась в Грузии Финансы 13:49
Многие не понимают настолько опасно все, что происходит в мире - народный артист Азербайджана Джаван Зейналлы Социум 13:48
Борьба за вздох - спецрепортаж İTV из больницы, где лечат инфицированных коронавирусом (ВИДЕО) Общество 13:43
В Испании из-за коронавируса умерли более 25 тыс. человек Европа 13:38
Японская компания TEPCO планирует инвестировать в энергетику Грузии Энергетика 13:37
Азербайджанская компания разработала новые виды органической продукции Бизнес 13:37
В марте концентрация валютного рынка Грузии снизилась Финансы 13:29
В Туркменистане обнародован необходимый объем производства сахарной свеклы Бизнес 13:26
Служба госбезопасности: Было задержано лицо, пытавшееся ввезти в Азербайджан из Ирана крупную партию наркотиков Происшествия 13:19
Нельзя допустить, чтобы все труды по борьбе с коронавирусом пропали даром – народный артист Васиф Бабаев Социум 13:07
Узбекистан вводит изменения в условия ипотечного кредитования Финансы 13:04
Динамика роста чистой прибыли азербайджанских страховщиков Экономика 13:04
Эльман Мамедов: Никому не дозволено нарушать законы, полагаясь на свои должность и полномочия Политика 13:03
Крупнейшая промышленная корпорация Азербайджана о планах в текущем году Бизнес 12:58
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9 623 Россия 12:56
Узбекистан запустил продажи бензина и дизельного топлива через биржу Энергетика 12:55
По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО) ИКТ 12:52
Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла Общество 12:47
Сроки завершения проекта по увеличению мощностей на Карачаганаке могут быть перенесены Энергетика 12:43
Сужение процентного коридора в Азербайджане позволит регулировать ликвидность на рынке страны Финансы 12:39
Цены на бензин в Узбекистане продолжают снижаться Энергетика 12:30
Министр обороны Азербайджана призвал решительно пресекать провокации противника на всех направлениях фронта Политика 12:30
США значительно увеличили импорт автомобилей из Турции Турция 12:29
Baku Media Center подготовил видеоролик, посвященный полиции Азербайджана Общество 12:29
Производственный комбинат о новом маршруте экспорта мучных изделий в текущем году Бизнес 12:18
В Азербайджане определены правила осуществления педагогической деятельности Общество 12:18
Туркменистан стремится к получению статуса наблюдателя в ВТО Бизнес 12:12
Выросли выплаты по обязательным видам страхования на страховом рынке Азербайджана в I кв. 2020 года Экономика 12:08
Производитель алкогольной продукции в Азербайджане о планах предприятия в текущем году Бизнес 12:05
За сутки в Грузии зафиксировано еще 16 случаев заражения коронавирусом Грузия 11:55
Казахстанская компания по транспортировке нефти привлечет услуги по ремонту Тендеры 11:54
iPhone смогут распознавать наличие маски на лицах владельцев США 11:53
Госпогранслужба: Пресечена попытка ввоза в Азербайджан из Ирана крупной партии наркотиков (ФОТО) Происшествия 11:50
Маленький принц из Азербайджана покоряет Южную Корею Культура 11:47
"Мангистауэнергомунай" в Казахстане закупит металлопрокат Тендеры 11:35
Грузия ведет переговоры с рядом стран о восстановлении авиасообщения Транспорт 11:34
В Азербайджане общественные слушания в связи с экологическим оцениванием пройдут в режиме онлайн Общество 11:25
В Баку дезинфицируются улицы (ФОТОРЕПОРТАЖ) Общество 11:18
Мультимодальные перевозки растут на фоне спроса на товары первой необходимости Транспорт 11:15
Цены на нефть изменились разнонаправленно Энергетика 11:12
Детский Паралимпийский Комитет продолжает свою работу в режиме онлайн Общество 11:07
Названа дата проведения очередного пленарного заседания парламента Азербайджана Политика 11:03
В Армении резко возросло количество случаев заражения коронавирусом Армения 11:03
Прекращены полномочия депутата Сената Казахстана Дариги Назарбаевой Казахстан 10:57
В ряде сфер в Азербайджане введен особый санитарный режим Общество 10:54
Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи ВС Азербайджана Политика 10:45
МВФ предоставит помощь Грузии на борьбу с коронавирусом Финансы 10:37
Gilan Holdinq оказал продовольственную помощь уязвимым группам населения (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:36
Американская компания открыла новое нефтегазовое месторождение в Узбекистане Энергетика 10:33
Только одно может спасти нас от второй волны пандемии… - народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде Социум 10:32
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю Финансы 10:17
Умер актер Сэм Ллойд, сыгравший юриста в сериале "Клиника" Социум 10:17
В Азербайджане утверждены правила организации психологической службы в учебных заведениях Общество 10:13
Растут поездки с целью трудоустройства из Турции в Грузию Турция 10:07
Арзу Нагиев: Доменные имена сайтов, предусмотренных для международной аудитории, должны быть понятными Политика 10:05
Предприятие Азербайджана увеличит производство строительных материалов Бизнес 10:03
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 10:03
В Узбекистане выявлены новые случаи заражения коронавирусом Узбекистан 09:40
Металлургическое предприятие Азербайджана о планах производства в текущем году Бизнес 09:39
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:34
На основных улицах и проспектах Баку проводится дезинфекция (ФОТО/ВИДЕО) Общество 09:26
Джек Ма вновь направил гумпомощь в Казахстан Казахстан 09:24
Южная Корея отправила в Грузию еще одну партию тестов на коронавирус Грузия 09:21
Президенту пишут: Мы признательны Вам за исключительные заслуги перед народом Политика 09:12
Процесс сертификации в общеобразовательных учреждениях в Азербайджане начнется в следующем учебном году Общество 09:07
UFC передал участникам намеченных на май турниров специальный протокол Спорт 08:56
Коронавирус в Казахстане : количество случаев выросло до 3671 Казахстан 08:51
В Узбекистане 56 человек пострадали при прорыве дамбы на водохранилище Узбекистан 08:45
Власти Сингапура объявили о частичном снятии ограничений, введенных из-за коронавируса Другие страны 08:36
В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев заболевания COVID-19 Кыргызстан 08:25
В Венесуэле более 40 заключенных застрелены в ходе беспорядков в колонии (Обновлено) Другие страны 08:11
Следующий сезон НБА может стартовать в декабре Спорт 08:02
Обстрелявший посольство Кубы в США опасался угроз от преступных группировок США 07:53
Смартфоны Apple научат распознавать лица в масках В мире 07:39
У Мадонны нашли антитела к коронавирусу В мире 07:31
Трамп выдвинул своего спецпосланника на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями США 07:13
Китай за сутки выявил один новый случай заражения коронавирусом Другие страны 06:50
На крупнейшей в России плавбазе произошел взрыв Россия 06:31
Авиакомпании США предлагают замерять температуру пассажиров перед полетом США 06:15
Звезда "Матрицы" и "Клана Сопрано" попал под машину в США США 06:01
В Мексике число заразившихся коронавирусом превысило 20 тыс. Другие страны 05:37
Трамп внес кандидатуру Кейта Дейтона на должность посла в Украине США 05:05
Премьер Ирландии анонсировал поэтапный план снятия карантинных ограничений Европа 04:46
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 55 тыс. человек Другие страны 04:28
Белый дом запретил главному инфекционисту США давать показания Конгрессу США 04:09
Число зараженных коронавирусом на борту эсминца ВМС США увеличилось до 95 США 03:47
Трамп подтвердил, что США рассматривают вариант дополнительных пошлин на товары из Китая США 03:31
Роналду обвинили в распространении слухов о коронавирусе одноклубника Спорт 02:51
Помпео назвал срок получения образца коронавируса из Китая США 02:37
Глава UFC высказался о возможном бое Нурмагомедова и Макгрегора Спорт 02:21
Трамп заявил, что число умерших из-за коронавируса в США может составить около 100 тыс. США 02:03
Все новости