Исполнительный директор ASHBURN International о расширении географии инновационных решений

БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор ASHBURN International Жоржас Шарафановичюс в интервью Trend рассказал о гибких инновационных решениях для эквайринговых организаций, а также о расширении географии деятельности компании за пределы стран Балтии.

"Одним из направлений деятельности ASHBURN International является аутсорсинг эквайринговых сетей. Мы не только внедряем собственное программное решение TransLink.iQ, но и применяем его в работе. Собственный опыт использования платформы позволяет нам ставить задачи по ее развитию: разрабатывать и добавлять новые функции для терминалов, исходя из потребностей наших клиентов", - отметил исполнительный директор ASHBURN International - официального партнера крупнейшего в мире производителя EFTPOS-терминалов Ingenico Group в Азербайджане.

Он отметил, что разработка программного продукта требует глубоких знаний, особенно когда сфера деятельности настолько специфичная.

"Система, разработанная специалистами ASHBURN International, предназначена для управления сетью EFTPOS-терминалов и доставки транзакций, а также выполнения мониторинга платежных терминалов и потока транзакций в режиме реального времени. Программно-аппаратный комплекс TransLink.iQ создан с учетом требований международных платежных систем VISA International и MasterCard International для обслуживания чиповых, бесконтактных и других типов карт. Гибкая архитектура решения позволяет настроить его в соответствии с потребностями и инфраструктурой клиента", - сказал Шарафановичюс.

Исполнительный директор компании добавил, что для расширения функциональности эквайрингового оборудования у ASHBURN International имеется собственная высококвалифицированная IT-команда, благодаря чему все работы по разработке дополнительного функционала и внедрению новых услуг для заказчиков осуществляются быстро и качественно.

Он отметил, что с помощью решения TransLink.iQ можно централизованно и дистанционно управлять парком платежных терминалов разного типа (и разных производителей), а также одновременно на любом количестве терминалов проводить настройку параметров, установку и обновление ПО для обеспечения максимальной доступности сервиса, подключения новых функций.

Кроме того, по словам Шарафановичюса, решение позволяет развивать функциональность эквайрингового оборудования, добавляя новые возможности к базовому набору функций платежных терминалов. Такие дополнительные возможности, как динамическая конвертация валют или оплата в рассрочку, способствуют повышению лояльности клиентов.

"Мы заложили возможность развивать функциональность EFTPOS-терминалов в саму архитектуру программного решения TransLink.iQ, благодаря чему расширение функционала и добавление неклассических функций не требует больших ресурсов", - сказал он.

Говоря о безопасности, исполнительный директор компании отметил, что программная платформа TransLink.iQ разработана в рамках EMV стандарта и соответствует требованиям стандарта безопасности платежных приложений PCI PA-DSS.

"В рамках своей PSP-деятельности компания ASHBURN International ежегодно проходит аудит на соответствие требованиям международного стандарта PCI DSS Level 1 и сертификацию PCI PIN. TransLink.iQ решает многие проблемы, с которыми компании сталкиваются при управлении крупной сетью платежных терминалов. С помощью TransLink.iQ можно проводить удаленную активацию и параметризацию терминалов, устанавливать и обновлять программное обеспечение, а также отслеживать в режиме реального времени техническое состояние устройств. Все это позволяет максимально автоматизировать и упростить процессы, связанные с управлением парком EFTPOS-терминалов, снизить сопутствующие расходы и обеспечить операционную эффективность эквайрингового бизнеса. Решение позволяет существенно сократить себестоимость предоставления услуги эквайринга и получить весомое конкурентное преимущество", - сказал Шарафановичюс.

Он отметил, что глобальный рынок EFTPOS-терминалов поделен между крупнейшими игроками - Ingenico и Verifone.

"Обе эти корпорации занимают около 80 процентов мирового рынка. Большинство банков при оказании услуг торгового эквайринга использует оборудование именно этих производителей. Третьим игроком на рынке можно назвать компанию PAX, но терминалы этого китайского производителя реже встречаются на кассах магазинов. До сегодняшнего дня Ingenico не было в Азербайджане. ASHBURN International является официальным партнером крупнейшего в мире производителя EFTPOS-терминалов Ingenico Group в Азербайджане. EFTPOS-терминалы поставляются в сотрудничестве с BSKOM, дочерней компанией BS/2, предлагающей специализированные решения финансовым и торговым организациям в Азербайджане", - сказал исполнительный директор ASHBURN International.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev