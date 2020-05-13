В Азербайджане планируется создание фонда поддержки стартапов

БАКУ/Trend/ - Инновации имеют огромное значение для устойчивого экономического развития любой страны. Азербайджан также включил в пакет приоритетных задач по экономическому развитию разработку и внедрение инноваций.

Об этом сказал замминистра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде на мероприятии Government Address («Обращение к правительству») в рамках онлайн-конференции World Net Summit, сообщает Trend.

По словам замминистра, Азербайджан активно развивает ИТ-отрасль, в том числе и инновации: «Мы стараемся создать все условия для привлечения инвесторов в отрасль ИТ и инноваций, в том числе для совершенствования наших стартап-проектов. У нас есть четко поставленные цели и идеи в этой области, а также планы по созданию фонда в этом направлении. Он создаст больше возможностей для стартаперов и их проектов».

Напомним, что 6 ноября 2018 года согласно Указу номер 325 Президента Азербайджана Ильхама Алиева на базе Государственного фонда развития информационных технологий и ООО «Парк высоких технологий», находящихся в подчинении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, создано Агентство по инновациям.

Оно оказывает содействие местным предпринимателям в приобретении современных технологий и технологических решений и организует их трансфер, поддерживает научные исследования инновационной направленности, поощряет инновативные проекты, в том числе стартапы, финансирует их посредством грантов, льготных кредитов, а также венчурного финансирования.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev