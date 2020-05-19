«Лаборатория Касперского»: Почти треть детей в Азербайджане до двух часов ежедневно тратит на видеоигры

ИКТ 19 мая 2020 10:29 (UTC+04:00)
«Лаборатория Касперского»: Почти треть детей в Азербайджане до двух часов ежедневно тратит на видеоигры

БАКУ /Trend/ - Практически треть детей в Азербайджане тратит на видеоигры до двух часов ежедневно, сообщили во вторник Trend в официальном представительстве «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Так, по результатам исследования,проведённого «Лабораторией Касперского» в Азербайджане на конец 2019 года, ежедневно в стране один или два часа тратят на видеоигры 32 процента детей. 6 процентов из них так много времени посвящают этому занятию, что у них появляются проблемы с посещаемостью школьных занятий. В то же время около трети детей совсем не играют в видеоигры.

"Сейчас, во время пандемии, дети стали проводить гораздо больше времени перед экраном из-за дистанционного обучения, отсутствия живого общения со сверстниками, недостатка физической активности и так далее. Зачастую они просто не знают, чем себя занять, и убивают время с помощью гаджетов. Поэтому в нынешних условиях существует риск развития у юных пользователей интернет-зависимости и появления других психологических проблем", - сказали в представительстве Лаборатории.

Как отметили в «Лаборатории Касперского», каждому родителю стоит помнить, что навредить ребёнку может непосредственно отсутствие контроля времени, которое он проводит за компьютером. Компьютерные игры существенно отличаются друг от друга и имеют разные возрастные рейтинги. Например, эксперты Лаборатории выделяют компьютерные игры, имеющие сквозной сюжет. Их зачастую сравнивают с кино или даже литературой: в процессе прохождения игры у ребёнка возникает интерес к тому, что будет происходить дальше, и он постоянно ставит себе новый рубеж – «до точки сохранения», «до следующего уровня» и так далее. Для прохождения таких игр может потребоваться от пары часов до нескольких суток, многие из них пользуются большой популярностью и имеют поклонников по всему миру. Такие игры могут расширять кругозор и выступать в качестве полезного хобби, считают эксперты по детской онлайн-безопасности.

"В то же время существуют многопользовательские сетевые игры, которые могут увлекать детей сильнее, ведь в них ребёнок, помимо собственно прохождения, получает еще и социализацию – общение с другими игроками. У ребёнка может даже появиться коллектив по интересам. Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», 42 процента детей в Азербайджане играют в многопользовательские онлайн-игры, причём наиболее высок показатель среди подростков 15-18 лет (59 процентов). В любом сетевом мире возникает социальный аспект, и такие игры – не исключение. Однако здесь важно донести до ребёнка, что игровой мир не сможет заменить ему мир реальный. К тому же родителям стоит обращать внимание на возрастную маркировку любой игры, которой увлекаются их дочь или сын", - сказали в Лаборатории.

По словам официального представителя «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвига Мамедова, существует масса негативных представлений о компьютерных играх, и они отчасти могут быть правдивыми: "К примеру, с каждым днём становится всё больше игр, в которых реализована система встроенных покупок. Для того, чтобы получить внутриигровую валюту или другие ресурсы, дети могут тратить реальные деньги своих родителей. Известны случаи, когда ничего не подозревавший ребёнок тратил огромные суммы, которые впоследствии списывались с банковских карточек взрослых. Чтобы минимизировать всевозможные риски, родителям важно интересоваться тем, во что играют их дети, и активно участвовать в выборе игр – обращать внимание на жанр, возрастной рейтинг, наличие встроенных покупок. Также необходимо контролировать количество времени, которое юные пользователи проводят за компьютером, и в целом больше общаться со своими детьми».

Отметим, что эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют взрослым выстраивать с детьми доверительные отношения, рассказывать о правилах поведения в интернете. Оградить детей от нежелательного контента и прочих интернет-опасностей можно с помощью решения Kaspersky Safe Kids. Этот продукт распознаёт и блокирует множество актуальных киберугроз, фильтрует нежелательный контент и предотвращает онлайн-контакты с потенциально опасными незнакомцами. Кроме того, с помощью этого решения родители могут быть в курсе публикаций ребёнка и изменений в списке его друзей в социальных сетях, а также узнавать о его местоположении в режиме реального времени.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev

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