Первая платформа онлайн-платежей в Азербайджане о динамике роста транзакций и числа предлагаемых услуг (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ/Trend/ - Объем оборота по всем платежам на Hesab.az стремительно растет. Об этом в интервью Trend сказала председатель правления компании Наина Мехтиева.

Она рассказала о планах компании на ближайшее будущее, о развитии индустрии онлайн-платежей, динамике роста транзакций, расширении спектра предлагаемых услуг, а также финансовых исследованиях за 2019-2020 годы.

По словам Председателя, портал, будучи первым на рынке онлайн-платежей в Азербайджане, закладывает свои лидерские черты на улучшении функциональности портала для удобства своих пользователей и растущего спектра предлагаемых услуг. Главная цель компании заключается в стимулировании пользователей к онлайн-платежам, где они предлагают различные подарки в обмен на платеж. В будущем планируется объединить все онлайн-сервисы на одной платформе.

"В последние годы, мы наблюдаем динамику роста объема транзакций посредством нашей платежной системы. На основании анализа можно отметить, что финансовые исследования за 2019 год показывают значительное увеличение средней суммы транзакций по сравнению с предыдущим 2018 годом", - отметила Наина Мехдиева.

Также, она отметила, что Hesab.az является одним из крупнейших и ведущих порталов онлайн-платежей в Азербайджане. С момента разработки данной платформы отмечается позитивный рост, как в финансовом направлении, так и в направлении спроса на предоставляемые услуги и увеличении количества пользователей. Сравнивая первый квартал 2020 года с первым кварталом 2019 года, мы видим увеличение общего оборота онлайн-платежей на 27 процентов и увеличение количества транзакций на 20 процентов.

"Показатели значительно выросли и продолжают расти. Это связано с функциональными нововведениями, представленными на портале в первом квартале 2020 года, а также с проводимыми кампаниями", - добавила Мехдиева.

В настоящее время на портале Hesab.az зарегистрировано более 530 000 пользователей. По данным компании можно отметить, что платежи осуществляются на портале по всему миру, в том числе и из нашей страны. По данным транзакций в рамках Азербайджана, мы наблюдаем, что 90 процентов онлайн-платежей приходятся на Баку, 4 процента на Сумгаит, 2,5 процента на Нахчыван, 2 процента на Гянджу и 1,5 процента на Хырдалан.

"На портале представлено более ста онлайн-услуг к оплате, где пользователи могут легко и безопасно осуществить необходимые платежи. По статистическим данным, наиболее популярными услугами являются коммунальные услуги, мобильная связь, интернет, услуги стационарного телефона, кабельное ТВ, банковские услуги, оплата страховых услуг.

-->

В области защиты транзакций, Председатель правления отметила, что для шифрования всех платежей используются технологии GeoTrust TLS/SSL Encryption. GeoTrust - мировой лидер в области шифрования данных. Вся информация хранится на современных серверах, где клиенты компании обеспечены высоким уровнем безопасности.

"При осуществлении платежей пользователями посредством банковских карт онлайн-платежи проходят проверку безопасности 3D-Securе, если эта услуга активирована на карте пользователя, то код безопасности будет отправлен банком по электронной почте или SMS", - сказала Председатель.

Отметим, что в марте текущего года, по сравнению с февралем, количество атак на интернет-сайты увеличилось в несколько раз. Целью хакеров является полное или частичное удаление интернет-ресурсов путем создания перегрузки на сетевом канале или системе в целом. Наш портал имеет высокий уровень безопасности для защиты от таких ситуаций, поэтому можем уверенно заявить, что на сегодняшний день портал Hesab.az не подвергался никаким кибератакам, кроме того, технической компании отдел работает круглосуточно.

"В современном мире, технологии позволяют людям максимально облегчить свою жизнь в сфере обеспечения услугами, сделать ее безопасной, комфортной и быстрой. В результате проведенных кампаний можно отметить, что объем оборота по всем платежам на Hesab.az стремительно растет. Сравнивая март-апрель с январем-февралем, мы видим, что общий объем платежей портала выросли на 23 процента. 30 процентов от общего объема платежей приходятся на коммунальные услуги, 20 процентов на услуги мобильной связи, 10 процентов на интернет услуги и 40 процентов на другие платежи", - подытожила Председатель правления Hesab.az Наина Мехдиева.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: agdzhaev