Представители «Лаборатории Касперского» предупреждают о рисках кибербезопасности дистанционного образования в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - По всему Азербайджану переход на дистанционный режим обучения проходил поэтапно и по-разному. Для всех регионов «продлили» весенние каникулы, предоставив учителям небольшой период для адаптации образовательных программ под новые реалии.

Как сообщает Trend, об этом сказали Андрей Сиденко, эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете и официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов, рассуждая о том, как изменилось поведение азербайджанских школьников в интернете и какие уроки из дистанционного обучения стоит извлечь родителям и учителям.

По их словам, если говорить о сайтах, которые посещали школьники в Азербайджане, по данным «Лаборатории Касперского», одной из самых популярных остаётся категория «Интернет-коммуникации и средства общения» (социальные сети, включая «ВКонтакте», Instagram и TikTok, мессенджеры и так далее).

«Также в течение последних 12 месяцев увеличилась доля ресурсов с компьютерными играми среди общего числа сайтов, на которые заходили дети в Азербайджане. Стоит отметить и то, что юные пользователи стали больше интересоваться актуальной повесткой и заходить на новостные порталы. Неудивительно, что из-за необходимости непрерывно находиться дома и учиться дистанционно дети стали больше времени проводить в сети. Кроме того, в период самоизоляции школьники испытывают потребность в живом общении со своими одноклассниками и друзьями, это вполне нормальное желание. Кроме учебных вопросов, дети могут обсуждать сериал, компьютерную игру или новый выпуск популярного блогера», - отметил Мамедов.

По словам Сиденко, при переходе на дистанционное обучение огромная нагрузка легла на персонал, который осуществляет техническую поддержку образования.

«В обычном режиме эту функцию выполняют учителя информатики: получается, на их плечи легла основная работа по организации такого обучения. Так или иначе, всем педагогам за этот период пришлось осваивать инструменты онлайн-образования в ускоренном режиме. У них практически не было времени на то, чтобы детально освоить все особенности обучения в онлайн-среде. Ведь при подготовке курса нужно учитывать ряд различных факторов. При правильном подходе такой курс способен помочь существенно выиграть время, а при ошибках в проектировании, наоборот, резко увеличить объём работы для учителя», - отметил он.

По словам Мамедова, как и сами дети, их родители столкнулись с ситуацией неопределённости и совершенно новыми условиями существования. Режим самоизоляции обязал многих взрослых работать удалённо и при этом уделять должное внимание воспитанию и образованию детей, которые продолжили обучение на дому. Психологи советуют сохранять привычный режим обучения школьников, например, будить ребёнка как минимум за час до начала занятий. Эксперт же предлагает посмотреть на проблему онлайн-обучения под другим углом – с точки зрения кибербезопасности.

Популярный в нынешних условиях сервис для проведения видеоконференций Zoom уже привлекал внимание экспертного сообщества из-за некоторых проблем, связанных с его безопасностью. При этом в компании Zoom успешно справляются с резким ростом нагрузки и оперативно реагируют на различные инциденты информационной безопасности.

"Чтобы школьные учителя могли максимально эффективно и защищённо проводить видеоуроки с помощью этой программы, я рекомендую им придерживаться следующих правил:

Защищайте каждую конференцию паролем и не делитесь ссылками на нее в социальных сетях; включите «комнату ожидания», чтобы к конференции могли присоединиться только те, чьё участие вы одобрите как организатор встречи; защитите свою учётную запись надёжным паролем (от 12 символов с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами); скачивайте программу только с официального сайта zoom.us, а приложения для мобильных устройств – из магазинов App Store или Google Play; перед уроком проверьте настройки демонстрации экрана – определите, кто именно может это делать и разрешена ли одновременная демонстрация экранов нескольких участников. Эти функции лучше совсем отключить, если презентацию будет показывать только учитель, попросите учеников использовать свои реальные имена и фамилии в ходе видеоурока", - советует он.

По словам Мамедова, вынужденная самоизоляция изменила поведение детей в интернете и показала, что дистанционное обучение обладает своими особенностями и нужно подготовиться для того, чтобы преодолеть подобное испытание с минимальными потерями для качества образования. А главное – в сложившейся ситуации родителям и учителям стоит уделять особое внимание мерам кибербезопасности.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)