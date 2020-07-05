Лондон через полгода начнет отказываться от участия Huawei в создании 5G

Правительство Великобритании уже через несколько месяцев - полгода начнет отказываться от участия китайской компании Huawei в развертывании сетей 5G в королевстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Британский Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) изменил оценку риска использования технологии Huawei.

Как говорится в статье, эксперты разведывательного агентства пришли к выводу, что наложенный властями США запрет китайской компании на доступ к американским разработкам вынудит Huawei использовать непроверенные технологии. В итоге контролировать риск от их использования в британских сетях 5G якобы станет невозможно, сообщат эксперты GCHQ в докладе премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону, который будет направлен главе кабинета на следующей неделе, утверждает газета.

Источники газеты в британском правительстве сообщили, что доклад GCHQ представляет собой кардинальное изменение оценки риска от сотрудничества с китайской компанией, что сближает позиции Лондона и Вашингтона в этом вопросе - ранее на этой неделе США объявили Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности страны. The Sunday Telegraph пишет, что британские чиновники начали разрабатывать планы остановки использования оборудования Huawei в телекоммуникационных сетях королевства уже через полгода.

Пресс-секретарь Huawei заявил в свою очередь, что его компания "является наиболее тщательно проверяемым поставщиком в мире". Он также призвал "концентрировать внимание на фактах, а не на домыслах", передает его слова The Sunday Telegraph.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил руководство Великобритании об угрозе сотрудничества королевства с Huawei безопасности страны. Американская сторона также предупреждала, что использование оборудования Huawei в британской инфраструктуре связи нового поколения может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса Five Eyes. Несмотря на это, в январе этого года правительство Джонсона решило привлечь Huawei к развитию британских сетей связи, но с рядом ограничений. Компании не разрешили быть поставщиком критически важных компонентов, а долю ее оборудования в британских сетях 5G ограничили 35%.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.