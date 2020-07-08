Facebook учтет не все претензии авторов отчета о соблюдении гражданских прав

Американская корпорация Facebook не обещает скорого устранения всех до одного недостатков одноименной социальной сети, выявленных в докладе, подготовленном специалистами в области гражданских прав и свобод Лорой Мерфи и Меган Какаче. Об этом говорится в заявлении операционного директора Шерил Сэндберг, размещенном в среду на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сэндберг выразила благодарность авторам доклада, обещав учесть высказанные замечания, но не все из них.

"Скорого средства от проблем нет, да и не может быть. Проверка представляет собой глубокий анализ того, как мы на каждом уровне нашей компании можем укреплять и продвигать вперед гражданские права. Но это начало, а не завершение пути. Нам стало окончательно ясно, что нам предстоит пройти еще большой путь", - признала операционный директор Facebook.

Она выразила убежденность в том, что состояние дел с соблюдением гражданских прав и свобод на платформе Facebook в настоящий момент лучше, чем два года назад. "Аудиторы продемонстрировали поразительную прямоту, призвав нас пойти еще дальше в ряде вопросов. Хотя мы не станем претворять в жизнь все изменения, о которых они просят, мы будем реализовывать большее количество их предложений", - отметила Сэндберг.

Она признала, что авторы доклада высказали наиболее жесткую критику по поводу решения администрации соцсети не блокировать последние твиты президента США Дональда Трампа и не подвергать цензуре высказывания политиков путем проверки достоверности их выкладок и цифр.

Публикации отчета предшествовали проведенные в режиме телеконференции во вторник встречи Сэндберг и главы компании Марка Цукерберга с представителями неправительственных организаций. В их числе "Антидиффамационная лига", "Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения" и Color of Change. Директор Color of Change Рашад Робинсон подчеркнул, что разочарован встречей. Неправительственная Free Press сообщила о решении продолжать бойкот соцсети

Бойкот соцсети

В последние недели многие крупные корпорации в США и других странах заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и иных популярных соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации.

В поддержку акции выступают влиятельные американские правозащитные организации. Они, в частности, требуют от Facebook согласиться на проведение регулярных проверок ее работы независимыми экспертами на предмет наличия дискриминации на ее сетевых ресурсах, а также выявления случаев травли пользователей. Инициаторы бойкота добиваются, чтобы в компании один из ключевых постов занимал специалист, который хорошо разбирается в правозащитной сфере и имеет опыт работы в ней. Неправительственные организации также настаивают на том, что Facebook следует удалить в принадлежащих ей соцсетях учетные записи групп, которые поддерживают расизм, антисемитизм, различные теории заговора, отрицают Холокост, изменение климата, а также распространяют недостоверную информацию о вакцинации.