Пять технологических гигантов США сократили расходы на лоббирование на 4% за квартал

Совокупные расходы пяти ведущих американских технологических корпораций на лоббирование своих интересов снизились во втором квартале этого года на 4%, составив $15,3 млн. Об этом сообщил во вторник телеканала СNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он суммировал имеющиеся у него данные о корпорациях Microsoft, Amazon, Apple, Facebook и Google. Три из них - Facebook, Google и Apple - сократили расходы на эти цели во втором квартале на 8% (до $4,8 млн), 6% (до $1,7 млн) и 31% ($1,5 млн) соответственно. Amazon и Microsoft, наоборот, увеличили данный показатель на 1% (до $4,4 млн) и 22% (до $2,9 млн).

По выкладкам телеканала, Amazon довел расходы на лоббирование до рекордно высокого уровня за отдельно взятый квартал. Крупнейший в мире онлайн-ритейлер установил прежний рекорд в первом квартале текущего года. Корпорация лоббировала свои интересы в таких областях, как защита персональных данных пользователей, шифрование, облачные технологии.

Газета The New York Times в июне передавала, что более 230 человек лоббируют интересы Amazon, Apple, Facebook и Google в ходе масштабного расследования властей США, заподозривших эти корпорации в нарушении антимонопольного законодательства страны. Около 75% этих людей занимали ранее должности в федеральном правительстве США или работали в избирательных штабах политиков. Согласно публикации, эти четыре компании увеличили расходы на лоббирование своих интересов с $27,4 млн в 2016 году до $55 млн в прошлом году.