Минсвязи Азербайджана внедряет новые технологии для расширения охвата широкополосного интернета

БАКУ/Trend/ - ООО "Азтелеком" министерства транспорта, связи и высоких технологий c целью расширения охвата и повышения качества предоставления широкополосного интернета в регионах подготовил проект сетевой инфраструктуры.

Об этом сказали Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

На начальном этапе с применением новейших технологий GPON ( Gigabit Passive Optical Network для построения пассивных оптических сетей) в четырех регионах реконструируется инфраструктура в Гяндже, Сумгайыте, Абшероне и Масаллы.

"После завершения работ на следующей фазе начнется установка этих технологий и в других регионах", - сообщили в министерстве.

Отметим, что GPON (Gigabit Passive Optical Network) - самая современная технология доступа к сети интернет, оптоволоконный канал с пропускной способностью до 500 Мбит/с.

Напомним, что ООО "Азтелеком" продолжает работу по внедрению технологии беспроводной связи последнего поколения в зонах обслуживания, охватывающих регионы. С внедрением технологии беспроводной связи последнего поколения население обеспечивается стабильной связью, высокоскоростным интернетом и другими мультимедийными услугами.

Напомним, что ООО "Азтелеком" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий было создано в августе 1992 года.

Национальный оператор связи Азербайджана предоставляет широкий спектр услуг связи частным и корпоративным клиентам, операторам связи и другим пользователям по всей стране.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter:@IsmailovaNargis