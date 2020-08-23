Berqnet предложит продукты нового поколения для защиты от киберугроз в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Berqnet намерена продвигаться на азербайджанском рынке, предлагая многофункциональные продукты нового поколения простые в установке, несложные в управлении, способные защитить репутацию и коммерческую жизнь предприятий от киберугроз, сообщили Trendв компании.

"Серьезность азербайджанского правительства в области обеспечения кибербезопасности и заинтересованность частных IT -компаний в этой сфере очень порадовали Турецкого разработчика продуктов для внутренней кибербезопасности - Berqnet", - сказали в компании.

По словам собеседника агентства, прежде всего, для компании очень важны дружеские и братские связи между Азербайджаном и Турцией.

"С другой стороны, Азербайджан - это страна, которая очень быстро растет, обладает передовыми технологиями и имеет значительный потенциал в этой области. В феврале мы участвовали в неделе Cyber ​​Week, организованной министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, у нас были очень важные наблюдения", - отметили в компании.

Напомним, что участвуя в Cyber ​​Week в феврале по специальному приглашению министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, компания Berqnet объявила о том, что она осуществила свой первый экспорт на азербайджанский рынок.

Отметим, что Berqnet, Турция - быстрорастущий бренд решений кибербезопасности. Разрабатывая межсетевые экраны нового поколения, Berqnet предлагает своим пользователям все функции в одном продукте с точки зрения совершенно отличной , чем у конкурентов. Компания также разрабатывает очень простые в установке устройства брандмауэра и управление ими в этой области.

Начав научно-исследовательские работы в 2013 году с местными профессиональными специалистами по исследованиям с целью разработки решений для нужд кибербезопасности компаний малого и среднего бизнеса, Berqnet выпустила свое первое семейство продуктов в 2015 году.

Berqnet, с его главной целью защиты данных и системной безопасности предприятий, с высокой производительностью и наиболее точными решениями, продолжает работать под логотипом Cyber Security ve Network Technologies Inc.

(Автор: Наргиз Исмаилова.)

Twitter: @IsmailovaNargis