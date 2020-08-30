Berqnet совместно с азербайджанской компанией выстраивает стратегию по расширению деятельности

БАКУ/Trend/ - Berqnet выстраивает стратегию в сотрудничестве с азербайджанским деловым партнером Data Technologies / Datatech для продвижения их деятельности за пределами Азербайджана, сообщили Trendв компании.

По словам собеседника агентства, Datatech имеет высокоспециализированный персонал в области кибербезопасности.

"Мы имеем проекты в Азербайджане в частном секторе и производили продажу и установку более чем для одной компании. Конечно, для нас было бы неправильно сообщать названия компаний, поскольку мы предоставляем услуги в частной сфере. На данный момент мы работаем в полной гармонии с нашим деловым партнером Datatech. После того как пандемия пройдет и ее влияние ослабнет , мы стремимся расти в Азербайджане намного быстрее за счет новых проектов и продаж", - отметил он.

Напомним, что участвуя в мероприятии Cyber ​​Week в феврале по специальному приглашению министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, компания Berqnet объявила о том, что она осуществила свой первый экспорт на азербайджанский рынок.

Отметим, что Berqnet, Турция - быстрорастущий бренд решений по кибербезопасности. Разрабатывая межсетевые экраны нового поколения, Berqnet предлагает своим пользователям все функции в одном продукте с точки зрения совершенно отличной, нежели конкуренты. Компания также разрабатывает очень простые в установке и управлении устройства брандмауэра.

Начав научно-исследовательские работы в 2013 году с местными профессиональными специалистами по исследованиям с целью разработки решений для нужд кибербезопасности компаний малого и среднего бизнеса, Berqnet выпустила свое первое семейство продуктов в 2015 году.

Berqnet, с его главной целью защиты данных и системной безопасности предприятий, с высокой производительностью и наиболее точными решениями, продолжает работать под логотипом Cyber Security ve Network Technologies Inc.

(Автор: Наргиз Исмаилова.Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @IsmailovaNargis