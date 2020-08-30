Доходы мобильных операторов в Нахчыванской АР возросли

БАКУ /Trend/ - Объем доходов, полученных операторами мобильной связи в Нахчыванской АР за январь-июль 2020 года, составляет 25,6 миллиона манатов, передает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Нахчыванской АР.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы сектора мобильной связи увеличились почти на 1,8 процента и составили около 1,6 процента совокупных доходов телекоммуникационного рынка.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года стоимость информационных услуг и услуг связи в реальном выражении увеличилась на 3,2 процента.

В январе-июле 2020 года населению и организациям в Нахчыванской АР были оказаны информационные услуги и услуги связи на сумму свыше 32,2 миллиона манатов.

В 2019 году населению и организациям в Нахчыванской АР были оказаны информационные услуги и услуги связи на сумму 52,8 миллиона манатов, что на 2,8 процента больше, чем за 2018 год.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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