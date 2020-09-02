Азербайджан и Alibaba Group обсуждают создание нового логистического центра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обсуждается создание нового логистического центра и соответствующей складской инфраструктуры.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта и высоких технологий, об этом сказал министр Рамин Гулузаде на встрече с представителями китайской компании Alibaba Group.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества с китайской компанией в сфере развития инфраструктуры дата-центра, обеспечения удобного сетевого доступа к общему фонду конфигурируемых вычислительных ресурсов, электронной торговли и других сферах.

Во время встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы по сотрудничеству.

Проинформировав партнеров о развитии интернета в нашей стране, Рамин Гулузаде отметил, что в Азербайджане реализуются различные проекты по развитию информационного общества, повышению знаний населения в области ИКТ, стимулированию использования электронных услуг.

Глава ведомства Рамин Гулузаде в ходе встречи подчеркнул важность налаживания и развития сотрудничества с Alibaba.

«Концепция «Правительственного облака» (G-cloud) была утверждена указом Президента Азербайджана от 3 июня 2019 года о мерах по созданию «Государственного облака» (G-cloud) и предоставлению «облачных» услуг», - сказал Гулузаде.

Отметим, что Alibaba Group — китайская компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряда других. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля, также владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для "облачных" вычислений и активы в сфере СМИ и индустрии развлечений. В 2019 году объём продаж на порталах группы Alibaba составил около шести триллиона юаней (900 миллиарда долларов)

(Автор: Фидан Бабаева.)

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