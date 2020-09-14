Azercell признана «Компанией года» на международном уровне

БАКУ /Trend/ - Лидер телекоммуникационного сектора страны Azercell стал лауреатом всемирно признанной премии «STEVIE 2020» в трех номинациях.

ООО «Azercell Telecom» - лидер сектора мобильной связи страны, вступившее в новую эру в своей деятельности и раскрывшее общественности новую идентичность бренда, вывело успехи, достигнутые в Азербайджане, на мировой уровень и завоевало титул «Телекоммуникационной компании года» среди сотен компаний, участвовавших в престижном конкурсе «STEVIE 2020». Компания заняла самую высокую позицию в данной номинации и получила Золотую награду. Azercell была также удостоена Бронзовых наград в номинациях «Самая инновационная компания года» и «Самая ценная компания в области корпоративной ответственности».

Деятельность, реализуемая Azercell в направлении цифровизации и внедрения инновационных технологий, проекты в области корпоративной социальной ответственности были высоко оценены членами жюри, состоящего из независимых международных экспертов. Жюри охарактеризовало ведущего оператора Азербайджана как «самую успешную компанию региона», «структуру мирового уровня», «бренд-победитель», особо подчеркнув достижения в области внедрения компанией Azercell в стране и на Южном Кавказе технологий нового поколения, привнесение на местный рынок самых последних инновационных решений, и в то же время реализацию высокой политики социальной ответственности.

Отметим, что в различные годы Google, Microsoft Corporation, Turk Telecom, Vodafon Турция, Etisalat, Dell Technologies, Mayersk Company, HP Inc., UNESCO ICHCAP, IBM и другие столь же влиятельные компании были участниками и победителями этого международного конкурса.

Основной целью премии «STEVIE» International Business Awards является признание и награждение компаний, достигших успеха в различных отраслях в разных странах мира. В этом году премия «STEVIE» будет представлена победителям на церемонии, которая будет проходить в декабре в Париже.