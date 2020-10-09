Доходы Азербайджана от реализации продукции отрасли ИКТ превысили 140 млн манатов
Самый молодой главный геолог в истории Азербайджана Эльмир Гарагезов: Умеющий видеть насквозь (ФОТО)
Эксклюзив со всемирно известным Эдуардом Тополем из израильского Баку, или Вся правда о Фармане Салманове и почему азербайджанцы стали Юриями...
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В результате обстрела ВС Армении убит 31, ранены 164 мирных азербайджанских жителя - Генпрокуратура Азербайджана
Пути восстановления диалога между сторонами карабахского конфликта обсуждены на площадке «Baku Network» и «Вестника Кавказа» (ВИДЕО)
Узбекско-туркменский Деловой совет рассмотрел вопросы развития сотрудничества в период пандемии коронавируса
Армения обстреливает гражданское население Азербайджана - интервью Севиль Микаиловой турецкому телеканалу "TRT Arab" (ВИДЕО)
Министерство экологии и природных ресурсов обратилось к международным организациям с призывом осудить экологический террор, осуществляемый Арменией
Несмотря на поражение на всех фронтах, правительство Армении продолжает вводить в заблуждение собственных граждан - израильский эксперт
ВС Армении обстреливают Физулинский район ракетами и артиллерийскими снарядами, ранены три мирных жителя
Обстрел Арменией гражданского населения, стратегических и социальных объектов Азербайджана является международным преступлением - ученый-юрист
Армения целенаправленно уничтожает исторические и культурные ценности Азербайджана – Правительство Турции
В Джабраиле, на месте снесенных армянами исторических памятников, осуществлялись сельскохозяйственные работы (ФОТО)
Армения в очередной раз открыто демонстрирует свою политику вандализма - Национальная комиссия Азербайджана по ЮНЕСКО
В результате обстрелов ВС Армении возникают пожары и разрушения на гражданских объектах — МЧС Азербайджана (ФОТО)
«МИР» стал самым настоящим информационным стержнем СНГ, который идет в информационном авангарде - председатель телерадиокомпании (Интервью)
Обращения к главе государства: Уважаемый Президент, Ваша решительность вызывает чувство гордости в сердце каждого гражданина Азербайджана
Президенту пишут: Ваша решительная, мудрая и смелая политика ведет азербайджанский народ в успешное будущее и к блестящей победе
Эльчин Амирбеков: С самого начала армянская сторона избрала главной мишенью мирное азербайджанское население (ВИДЕО)
Лезгины, как и все народы Азербайджана, выступают против армянских оккупантов – известный борец Виталий Рагимов
Ответственность за напряженность несет руководство Армении - Севиль Микаилова дала интервью турецкому телеканалу Anews (ВИДЕО)
Так называемые "замороженные" региональные конфликты, выявили противоречие между двумя основными принципами Устава ООН — президент Казахстана
Минобороны Азербайджана: Наша армия ни на шаг не отступила с освобожденных земель, пункт назначения — Карабах
Миф о "ракетном ударе" Азербайджана по церкви в Шуше — очередная ложь армянской стороны — минобороны (ФОТО)
Обстрелы жилых кварталов в Азербайджане — зверство по отношению к народу со стороны Армении — израильский эксперт
Мне обидно, когда Азербайджан пытаются дискредитировать - Наала Барателия из Грузии, руководитель Lumineux