В WhatsApp появятся исчезающие сообщения

В мессенджере WhatsApp появятся так называемые исчезающие сообщения, пишет "Би-би-си". Внедрить их предполагается к концу ноября, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Эта опция предполагает, что сообщения будут через семь дней автоматически удаляться из чата, как для автора, так и для адресата.

Для этого пользователю необходимо будет включить специальный режим в настройках, который, по идее создателей, даст участникам разговора чувство спокойствия и ощущение, что реплики не сохранятся навсегда. При этом, считают они, семи дней хватит, чтобы при необходимости освежить в памяти подробности беседы или, например, прочитать отправленный через мессенджер адрес и список покупок.

В групповых чатах включить эту функцию сможет администратор.

При этом пользователи смогут делать скриншоты и пересылать любые сообщения и фотографии.