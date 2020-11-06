Kapital Bank запустил программу стажировки BirCode Camp

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank объявил об открытии регистрации на программу стажировки «BirCode Camp» для молодых людей, проявляющих интерес к сфере информационных технологий, сообщает Trend со ссылкой на Kapital Bank.

По данным банка, в общей сложности 738 человек подали заявку на участие в проекте, из них с 137 были проведены встречи, и только 27 были приняты. Второго ноября 2020 года в Академии Человеческого Капитала состоялась презентации проекта, на которой присутствовали и будущие ИТ-специалисты – участники программы стажировки "BirCode Camp".

Сообщается, что в рамках проекта под началом сотрудников банка, участники программы стажировки смогут получить необходимые знания и опыт в сферах Front-end, Back-end, IOS и Android development. За время программы они также смогут ознакомиться с методологией Agile.

«Kapital Bank придает большое значение развитию ИТ-сферы. Уверена, что проект «BirCode Camp» станет замечательной возможностью для нашей молодежи проявить себя и построить будущую карьеру», - заключила директор Департамента по управлению человеческими ресурсами Kapital Bank Фаргана Мамедова.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter:@jafarov_zeyni