В Азербайджане совершенствуются электронные ресурсы, оказывающие услуги фермерам

БАКУ /Trend/ - Совершенствуются электронные ресурсы, оказывающие информационно-консультационные услуги фермерам.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство.

По данным министерства, оказание информационно-консультационных услуг фермерам является одним из основных направлений, обеспечивающих развитие сельского хозяйства.

"Структурными подразделениями Министерства сельского хозяйства проводятся тренинги по различным направлениям аграрной сферы. Фермерам, участвующим в тренингах, предлагаются самые различные направления организации аграрной деятельности, новшества в аграрном законодательстве и другие услуги",- отмечается в информации.

Сообщается, что постоянно совершенствуются электронные ресурсы, используемые в целях расширения информационно-консультационных услуг. Также на электронном ресурсе аgroinfo.az фермеры могут ознакомиться с просветительскими статьями и учебными материалами по наиболее актуальным вопросам растениеводства и животноводства.

"На электронном ресурсе размещены материалы об использовании электронной сельскохозяйственной информационной системы, правилах растениеводства, животноводства, эксплуатации и безопасности сельскохозяйственной техники, болезнях и вредителей растений и животных и правилах борьбы с ними. Фермеры, используя электронный ресурс, могут ознакомиться как с учебными материалами, так и с графиком тренингов по интересующим их темам",- подчеркнули в министерстве.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva