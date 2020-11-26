Еще три компании стали резидентами Пираллахинского парка высоких технологий Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Еще три компании, работающие в сфере высоких технологий Азербайджана, зарегистрированы в качестве резидентов Пираллахинского парка высоких технологий Агентства инноваций при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана сообщает Trend со ссылкой на Минсвязи.

Свидетельства регистрации были вручены проекту «iTicket» компании ООО «İTİCKET», проекту «Умный автобус» компании ООО «NN GROUP» и нескольким проектам компании ООО «LOF STUDIOS».

Резидентам будут предоставлены производственные площади для осуществления деятельности в технопарке, развития высоких технологий, разработок и научных исследований инновационных продуктов и высоких технологий. Эти компании также смогут воспользоваться льготами, предусмотренными для резидентов Налоговым кодексом Азербайджанской Республики и законом «О таможенных тарифах». Таким образом, резиденты будут освобождены от уплаты налога на прибыль/доход, налога на имущество и земли, НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и сооружений в течение 10 лет начиная с отчетного года в технопарках, где они зарегистрированы.

Проекты резидентов:

Проект «iTicket» компании ООО «ITICKET» - это платформа основанная на технологиях искусственного интеллекта (ИИ), разработанная в соответствии с международными стандартами. Цель проекта - вывести азербайджанский бренд искусственного интеллекта (Al) на международный рынок и увеличить долю рынка путём продаж билетов на концерты, в театр, спортивные мероприятия, развлечения и многие другие.

Проект «Умный автобус» компании ООО «NN GROUP» - представит автобус нового поколения, работающий на солнечной и ветровой энергии. Автобусы оборудованы технологиями, полностью соответствующими экологическим стандартам. Целью проекта является развитие «зеленой индустрии» в Азербайджане, а также обучение местных специалистов «зеленой индустрии». Проект также направлен на продвижение бренда «Made in Azerbaijan» на мировом рынке в новом направлении.

ООО «LOF STUDIOS» (Land Of Fire Studios) - первая многофункциональная студия в Азербайджане и соседних регионах, которая занимается разработкой и продвижением, публикацией и продажей высокотехнологичных цифровых продуктов, таких как видеоигры, мобильные приложения и кинематография. В студии есть 4 типа проектов: «Project BOB» - массовый мультиплеер, «VICON Motion Capture Systems» - система захвата движения, проект «ƏMƏK» - мобильное приложение по устранению безработицы по принципу «уберизации» (принцип оказания услуг по схеме потребитель - электронная площадка агрегатор - исполнитель) и проект медицинский бот «MEDYBOT». Проект направлен онлайн организацию всех медицинских услуг.

Основная цель проектов - предотвращение безработицы, развитие индустрии мобильных приложений и видеоигр, а также поддержка развития талантливой молодежи в этой сфере.

Отметим, что количество резидентов Парка высоких технологий Пираллахи достигло семи.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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