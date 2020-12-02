Азербайджан и Турция создадут первый Парк высоких технологий в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Агентство инноваций Азербайджана подписало меморандум о совместной деятельности с турецким технопарком "GOSB", сообщили Trend в среду в Агентстве.

По данным Агентства инноваций, регулярно будут организовываться совместные семинары, тренинги и конференции, а главное, будет создан совместный Парк высоких технологий в Карабахе. В парке планируется проведение новейших "soft" и "hard" исследований, а также производство высокотехнологичных устройств. Будет создана специальная платформа для общения молодежи и специалистов в области ИКТ друг с другом, обмена опытом и реализации новых идей.

"В целях повышения уровня технологических знаний и подготовки молодых специалистов в Азербайджане планируется регулярно осуществлять акселерационные программы, программы трансфера технологий, обмен знаниями и опытом", - сообщили в агентстве.

Отметим, что "GOSB" расположен в одном из крупнейших промышленных регионов Турции и поддерживает порядка 130 технологических компаний.