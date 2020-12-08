Минсвязи Азербайджана проведет онлайн-мероприятие в поддержку реализации стартап-идей

БАКУ/Trend/ - C 14 по 19 декабря 2020 года в Азербайджане пройдет третья инновационная неделя "InnoWeek".

Как сообщает Trend со ссылкой на InnoWeek, проект состоится по инициативе Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана совместно с программой развития ООН, Агентства инноваций и Azercell Telekom.

Проведение инновационной недели "InnoWeek" направлено на расширение стартап-движения и развитие инновационного мышления среди молодежи Азербайджана.

В условиях пандемии коронавируса различные местные и международные мероприятия в рамках проекта InnoWeek будут проводиться в режиме онлайн. Основная цель - ускорить процесс формирования инновационной экосистемы, повысить интерес молодежи к инновациям, а также поддержать реализацию стартап-идей.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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