Компания Google устранила проблемы работы YouTube и других сервисов
БАКУ/Trend/ - Сегодня, 14 декабря, у пользователей по всему миру не работал один из крупнейших сервисов компании Google - платформа YouTube, который является самым популярным видеохостингом.
При переходе на сайт YouTube посетители видели соответствующее сообщение ошибки "Something went wrong", что в переводе означает «что-то пошло не так».
На данный момент проблемы платформы и сервисов компании Google устранены, с чем именно были связаны их причины, пока неизвестно.
Отметим, что помимо платформы YouTube, не работали и другие сервисы компании Google.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter: agdzhaev
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