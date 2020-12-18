Освобождение от оккупации территорий Азербайджана поспособствует развитию регионального сотрудничества

БАКУ /Trend/ - При совместной организации министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Программы развития ООН и ООО FA International Trade Events прошла международная онлайн-конференция World Net Summit, сообщили Trend в пятницу в минсвязи.

Поприветствовав участников онлайн-мероприятия, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде отметил, что освобождение оккупированных территорий страны создало новые возможности для их развития и поспособствует развитию регионального сотрудничества в области инноваций.

Он подчеркнул, что современные технологии играют важную роль в решении проблемы распространения пандемии - одной из основных проблем сегодняшнего дня, и что цифровые технологии предотвращают ухудшение ее экономических и социальных последствий.

"В период пандемии потребность в использовании этих технологий быстро растет, мы должны быть готовы к изменениям, которые несут технологии. В нашей стране принята надежная стратегия борьбы с пандемией и минимизации ее воздействия. Мы предоставили высококачественные и устойчивые услуги с широким применением информационных технологий. Цифровое развитие и инновации в Азербайджане являются приоритетом в политической повестке дня правительства", - добавил Гулузаде.

Кроме того, он подчеркнул, что в стране расширяется применение решений «умного города». Эта деятельность является одной из инициатив "открытого правительства" и отражена в Национальном плане действий по поощрению "открытого правительства" на 2020-2022 годы.

"Цифровые технологии будут играть важную роль в восстановлении более надежного, скоординированного и устойчивого мира в период после пандемии. Для этого правительствам необходимо работать над новыми стратегиями и долгосрочными программами и активно сотрудничать", - подытожил он.

Робот-гуманоид София, разработанная компанией Hanson Robotics на основе искусственного интеллекта высоко оценила организацию World Net Summit, крупнейшего технологического онлайн-мероприятия. Она сказала, что Азербайджан – перспективная страна, а также положительно оценила вклад в развитие инновационной экосистемы.

В свою очередь, технический директор компании Baykar Makina и создатель беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 Сельджук Байрактар ​​еще раз поздравил Азербайджан со славной Победой. Он подчеркнул, что дроны играют важную роль в развитии стартап-экосистемы, в национальной военно-промышленной сфере.

На конференции, которая в связи с пандемией COVID-19 проходит в онлайн-формате, были представлены доклады об инновационных стратегиях в период после пандемии, шагах, которые необходимо предпринять инвесторам, проблемах, с которыми сталкиваются финтех-компании в этот период, и на другие темы. На мероприятии руководители инновационных центров региона обсудили текущую ситуацию в связи со стартап-экосистемой.

В рамках международной конференции World Net Summit будут организованы такие международные онлайн-панели, как Monex Summit Caspian, Global Influencer Day, Government Address, AutoTech Conf, StartUp Academy, Venture Summit, Corporate Innovation Forum, охватывающие темы интернета, финансов, банкинга, технологий, транспорта, инвестиций, бизнеса, страхования, инноваций и другие сопутствующие области.

Отметим, что World Net Summit является важной платформой, объединяющей представителей международных организаций, государственных структур, общественных организаций, микро-, малых и средних предпринимателей, инвесторов, экспертов и стартаперов.

Напомним, что в мероприятии приняли участие представители государственных органов, частного сектора, международных организаций, высокопоставленные государственные лица зарубежных стран, министры, представители иностранного дипломатического корпуса в нашей стране, а также первый в мире робот-гуманоид с искусственным интеллектом София, основатель компании Hanson Robotics Дэвид Хэнсон, технический директор компании Baykar Makina Сельджук Байрактар и другие иностранные эксперты.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev