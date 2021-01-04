В работе Telegram произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в понедельник по всему миру. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным портала, проблемы в работе мессенджера начались после 16:00 (GMT+4). По состоянию на 16:11 (GMT+4) было зафиксировано уже 9 561 отчетов о сбое в работе Telegram, в пике - 10 907 отчетов.
Большая часть пользователей (83%) жаловались на невозможность подключения к сервису, 16% - на невозможность отправлять сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в России (а именно в Москве и Санкт-Петербурге), а также в Украине, в Белоруссии, Болгарии и США.
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