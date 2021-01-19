Директор азербайджанской ИТ компании о партнерстве с американской Slack
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Президент Ильхам Алиев в видеоформате принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО)
Реваншистские высказывания против Азербайджана несут угрозу, прежде всего, самому народу Армении - украинский эксперт
Президентский стипендиат БВШН: «Для меня Кельбаджар - это Азербайджан, Родина, ожившая в воспоминаниях»
Комиссия минобороны Азербайджана решила на местах вопросы по 570 обращениям лиц, уволенных по мобилизации (ФОТО)
Госагентство автодорог Азербайджана перешло на усиленный режим работы в связи с возможным ухудшением погоды
Потенциал экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном не исчерпан - казахстанский депутат
Аукционы ВИЭ в Азербайджане будут способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций - AREA (ИНТЕРВЬЮ)
При устойчивом перемирии могут быть предприняты шаги для нормализации отношений с Арменией - Мевлют Чавушоглу
Теле- и радиоволны, транслируемые из Ирана, создают высокую полевую напряженность - Нацсовет по телевидению и радио Азербайджана
В 2020 году в Азербайджане обезврежено свыше 250 криминальных группировок - министр внутренних дел Азербайджана
Строительство железной дороги в Кельбаджар значительно увеличит экономический потенциал региона - ученый
Глава МИД Азербайджана встретился с делегацией Тюркского совета, ТЮРКСОЙ и Фонда тюркской культуры и наследия