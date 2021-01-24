Литовская компания о новом платежном модуле для азербайджанского рынка

БАКУ/Trend/ - С учетом потребностей Azer Turk Bank и его клиентов ASHBURN international постоянно развивает функциональность решения TransLink.iQ для управления сетями платежных терминалов и маршрутизации транзакций.

Об этом сказал Trend руководитель отдела коммуникаций группы компаний "Penki kontinentai" Александр Зубряков.

По его словам, ASHBURN international рада продуктивному сотрудничеству с инновационным и прогрессивным банком Azer Turk Bank, который оказывает широкий спектр финансовых услуг и внедряет современные банковские технологии в Азербайджане.

"Сегодня к многофункциональному модулю TransLink.iQ Manager уже подключены имеющиеся в банке платёжные терминалы Move 2500 производства Ingenico. Мы работаем над интеграцией устройств с программным обеспечением кассовых систем для оптимизации рабочих процессов в торговых сетях", - сказал он.

ASHBURN international, в сотрудничестве с партнером, разработало универсальное автономное устройство, объединяющее онлайн-кассу и платежный эквайринговый терминал "в одном корпусе".

"Аппарат приспособлен для приема карточных платежей и фискализации транзакций. Устройство оснащено встроенным чековым принтером, фотосканером штрихкодов, бесконтактным картридером и всеми необходимыми коммуникационными модулями для передачи данных в Интернет через WiFi и с помощью SIM карты.

В последнее время большую популярность среди наших клиентов набирают именно такие мобильные платежные терминалы, которые выполняют функцию онлайн-касс. Такие аппараты можно использовать в магазине с небольшой проходимостью и малым ассортиментом товаров, он почти не занимает место на прилавке. Устройства пользуются спросом у курьеров, в службах доставки, на рынках, в сфере услуг", - добавил Зубряков.

Он отметил, что решение TransLink.iQ разработано с учетом требований международных платежных систем VISA International и MasterCard International для обслуживания чиповых, бесконтактных и других типов карт.

"Безопасность всегда была и остается приоритетом ASHBURN International. Мы регулярно проходим сертификацию на соответствие наивысшим мировым требованиям. Наш программно-аппаратный комплекс соответствует стандарту безопасности карточных операций PCI PA-DSS, который представляет собой совокупность требований по обеспечению безопасности данных о держателях платежных карт при передаче, хранении и обработке", - подытожил Александр Зубряков.

Напомним, что компания ASHBURN International является участником группы компаний ЗАО Penki kontinentai ("Пенки Континентай"). Она зарекомендовала себя как надежный разработчик и поставщик гибких инновационных решений для эквайринговых организаций. Ее клиентами являются банки-эквайеры, процессинговые центры, торговые сети. География предоставления услуг ASHBURN International постоянно растет. Компания является поставщиком платежных услуг не только в странах Балтии, но и в Азербайджане, Грузии и Узбекистане.

(Автор: Садраддин Агджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev