В феврале 2021 г. в сети AzStateNet число заблокированных "вредителей" превысило 7 тыс.
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«КазМунайГаз» и французская Air Liquide договорились о поставках водорода и азота для Атырауского НПЗ
Необходимо объективно оценить ситуацию с культурным наследием Карабаха - интервью французского депутата газете lagazetteaz.fr
В Узбекистане в октябре этого года будет запущена первая солнечная электростанция промышленного масштаба
На пресс-конференции Президент Ильхам Алиев обнародовал искреннее намерение Азербайджана – депутат Милли Меджлиса
Азербайджан воспользуется опытом Турции при восстановлении памятников на освобожденных территориях (ФОТО)
На конференции в Иране принято заявление в поддержку территориальной целостности Азербайджана (ФОТО)
Государственная страховая организация Туркменистана объявляет тендер на строительно-монтажные работы
В ЗАО AzerGold состоялась встреча с генеральным директором Организации по пограничным делам Пакистана
В Агентство по развитию МСБ поступило около 400 обращений для создания бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана
В ходе пресс-конференции Президент Азербайджана направил важные для будущего региона послания – азербайджанский депутат
Минометные батареи армии Азербайджана провели очередной этап учебных тренировок с боевой стрельбой (ВИДЕО)
В Азербайджане в феврале были удовлетворены почти 100% запросов, связанных с компьютерной безопасностью