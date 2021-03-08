Био-смарт павильон готов к интеграции с сетью проектов "Умный город" - агентство инноваций Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Био-смарт остановочный павильон (ред.,- закрытая зона ожидания, расположенная рядом с автобусной станцией или остановкой, которая может иметь большой диапазон в дизайне и функциях), установленный возле Центра Гейдара Алиева, является разработкой резидента Парка высоких технологий - компании "RD Smart", сказали Trend в Агентстве инноваций Азербайджана.

По данным Агентства, "умная" остановка заряжается за счет солнечной энергии.

"Кроме того, инновационные возможности павильона, в целях предотвращения распространения коронавируса, позволяют каждые десять минут в течение десяти секунд распылять специальный дезинфицирующий раствор не содержащий веществ вредных для здоровья человека", - отметили в Агентстве.

Кроме того, на остановке установлен дозатор дезинфекции для рук.

"Смарт остановка оборудована бесплатным WiFi (интернетом), четырьмя входами для зарядки мобильных устройств, USB-портами, двумя камерами безопасности и вендинговым аппаратом для продажи воды. Для удобства пассажиров расписание движения автобусов отображается на специальной панели, также в павильоне есть платежный терминал для пополнения транспортных карт - BakiKart.

Кроме того, в настоящее время Агентство инноваций оказывает поддержку компании RD Smart в производстве различных видов высокотехнологичной продукции",- добавили в Агентстве.

Было отмечено, что RD Smart планирует производить 25 видов высокотехнологичной продукции с высоким экспортным потенциалом.

"Хотим отметить, что все технологические продукты компании RD Smart полностью готовы к интеграции в сеть проектов "Умный город"", - проинформировали в Агентстве.

Напомним, что первые образцы "умных" решений, а именно "умной" автобусной остановки, смарт-сидения и столбов освещения, разработанных резидентом Парка высоких технологий RD Smart, были размещены в Исмаиллинском районе Азербайджана в 2020 году.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev