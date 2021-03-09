В работе Facebook Messenger произошел сбой
Проблемы в работе приложения Facebook Messenger наблюдаются в понедельник в США. Информация об этом появилась на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным сервиса, наибольшее число жалоб поступило от пользователей Западного и Восточного побережья страны.
51% проинформировавших о сбое пользователей в Соединенных Штатах не могут получать сообщения, 38% испытывают проблемы с подключением к серверу, 9% не могут войти в свою учетную запись.
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