Установка новых станций привела к росту числа абонентов сети 4G в регионах Азербайджана - Nar (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мобильный оператор Nar в 2020 году продолжил проводить работы по улучшению инфраструктуры своей сети.

Об этом сказал генеральный директор Nar Гуннар Панке на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, сообщает в пятницу Trend.

Всего за год было установлено более 150 новых базовых станций. Таким образом, число станций 4G выросло до 2,7 тысячи, а базовых станций 3G - до 2,8 тысячи.

«В настоящее время около 84 процентов всего интернета в сети обеспечивается через базовые станции с технологией LTE-A», - сказал Панке.

Он подчеркнул, что за счет установки в стране новых базовых станций число пользователей 4G выросло на 33 процента.

«Значительный прирост по этому показателю (52 процента) пришелся на долю пользователей в регионах», - отметил Панке.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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