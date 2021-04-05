LG перестанет производить мобильные телефоны

Южнокорейская корпорация LG Electronics в понедельник объявила о своем уходе с рынка мобильных телефонов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в отчете компании.

Решение связано с убыточностью этого бизнеса и высокой конкуренцией. Компания обсуждала продажу производства мобильных устройств вьетнамской корпорации Vingroup и германскому автоконцерну Volkswagen, но соглашения достичь не удалось.

Согласно информации, производство мобильных телефонов LG начало нести убытки в 2015 году, их общая сумма в прошлом году достигла $4,4 млрд.