LG перестанет производить мобильные телефоны
Южнокорейская корпорация LG Electronics в понедельник объявила о своем уходе с рынка мобильных телефонов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в отчете компании.
Решение связано с убыточностью этого бизнеса и высокой конкуренцией. Компания обсуждала продажу производства мобильных устройств вьетнамской корпорации Vingroup и германскому автоконцерну Volkswagen, но соглашения достичь не удалось.
Согласно информации, производство мобильных телефонов LG начало нести убытки в 2015 году, их общая сумма в прошлом году достигла $4,4 млрд.
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