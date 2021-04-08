Консорциум по экспорту азербайджанских инноваций расширит сотрудничество с вузами страны

БАКУ/Trend/ - В рамках проекта «Навыки для будущего» достигнуто соглашение с руководителями технологических компаний, входящих в Консорциум по экспорту азербайджанских инноваций (AZİNNEX), о сотрудничестве в области повышения кадрового потенциала вузов страны.

Как сообщили в четверг Trend в Центре инноваций Азербайджана, в ходе встречи между заместителем председателя Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям (служба ASAN) при Президенте Азербайджана Джейхуном Салмановым c представителями таких ИТ-компаний, как Центр инноваций, SINAM, Ultra, IDRAK, B.EST Solutions, BestComp и Cybernet были обсуждены потенциальные направления сотрудничества технологических компаний по расширению связей с университетами в рамках проекта «Навыки для будущего» и требования рынка труда по подготовке наставников.

«Сторонами достигнута договоренность о подготовке совместных программ сотрудничества для повышения кадрового потенциала в инновационной сфере, развития стартап-экосистемы в университетах, воспитания студентов как стартаперов и совершенствования стартапов, находящихся на стадии идеи», – сказали в Центре.

Напомним, что служба ASAN подписал меморандум о сотрудничестве в рамках проекта «Навыки для будущего» с такими вузами как ADA (Азербайджанская дипломатическая академия), Бакинский инженерный университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и Азербайджанский технический университет.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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