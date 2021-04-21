Преподавателям вузов Азербайджана будет присвоена квалификация ментора

БАКУ/Trend/ - В рамках проекта «Навыки для будущего», запущенного в вузах страны Центром инноваций при Госагентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, преподавателям будет присвоена квалификация ментора по ряду направлений.

Как сообщили в среду Trend в центре, целью проекта является поддержка студентов в продвижении их инновационных идей, что играет важную роль в технологическом развитии страны, и подготовка учителей, участвующих в образовательном процессе, с целью развития их навыков в качестве наставников по инновациям.

«Программа проекта будет состоять из двух этапов и продлится 12 недель. На первом этапе порядка 50 учителей и других представителей из пяти университетов будут обучены базовым знаниям инноваций. Тренинги будут посвящены отраслям предпринимательства и бизнеса, инновациям, развитию идей, стартапам и ряду смежных сфер. На втором этапе участникам будет присвоена квалификация ментора по обозначенным направлениям», – подчеркнули в центре.

Отметим, что Центр инноваций при Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана совместно с университетами страны запустил в вузах страны проект «Навыки для будущего».

Напомним, что другим направлением проекта «Навыки для будущего» являются инкубационные программы, направленные на обучение студентов разработке стартапов с участием преподавателей.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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