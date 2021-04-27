БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана активно сотрудничает с турецким оператором спутниковой связи TURKSAT.

Об этом зампредседателя Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (Служба ASAN) Джейхун Салманов сказал в ходе онлайн-мероприятия Artificial Intelligence for Digital Governance Conference & Data Competition Confirmation, организованного Центром развития электронного правительства Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

Было отмечено, что применяются программы турецкого оператора спутниковой связи, периодически производится обмен опытом.

Генеральный менеджер TURKSAT Хасан Эрток отметил в ходе мероприятия, что с 2008 года в Турции реализуется проект предоставления населению электронных услуг правительства.

"С этого периода мы обработали свыше 54 миллионов обращений граждан и предоставляем свыше 500 услуг", - сказал он.

По его словам, за 2019 год было обработано порядка 3,18 миллиона обращений, а в 2020 году этот показатель достиг 5,7 миллиона.

Эрток отметил, что такой рост показателей говорит о росте спроса на электронные услуги правительства.

Для оперативной обработки обращений применяется искусственный интеллект, сказал он.

«В настоящее время наш портал соответствует всем нормам и стандартам безопасности в сфере предоставления электронных услуг», - подчеркнул Эрток.

Он отметил, что TURKSAT планирует наладить сотрудничество с университетами и академиями Турции в целях создания "умных городов".

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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