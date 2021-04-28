Пользователей Азербайджана предупредили о новом вредоносном ПО

БАКУ /Trend/ - Накануне в интернете появилась "новая версия" WhatsApp под названием WhatsApp Pink, которая стремительно набирает популярность.

Об этом, как сообщает в среду Trend, говорится в сообщении Команды реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Государственном агентстве специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что WhatsApp Pink является полностью вредоносным приложением.

"Это вредоносное ПО распространяется через группы WhatsApp в виде ссылки на установочный файл формата APK (для приложений ОС Android). WhatsApp Pink запрашивает ваши регистрационные данные, а затем крадет всю личную информацию с мобильного устройства", - говорится в сообщении.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev