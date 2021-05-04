В Калифорнии рассматривают антимонопольный иск Epic Games к Apple

Рассмотрение антимонопольного иска компании Epic Games к корпорации Apple, решение по которому может коренным образом трансформировать работу рынка мобильных приложений, началось в Окленде (штат Калифорния). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, судебный процесс, как ожидается, будет длиться около трех недель и вряд ли поставит точку в вопросе о масштабе монополии Apple. Как отметила председательствующая на заседании федеральный судья Ивонн Гонсалес Роджерс, стороны вправе обжаловать решение.

14 августа 2020 года стало известно, что Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google после того, как они удалили игру Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Apple и Google объяснили удаление видеоигры (является самым известным продуктом Epic Games) из своих магазинов тем, что обновленная версия Fortnite, вышедшая 13 августа, нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам приобретать валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платежные механизмы каталогов приложений.