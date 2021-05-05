Киберпреступники развивают технологии "умных" роевых атак

БАКУ /Trend/ - Классические устройства, к которым относятся IoT (интернет-вещи) и Cloud-технологии, являются секторами, наименее защищенными от киберугроз, сказал Trend региональный менеджер американской компании Fortinet по развитию каналов продаж в Азербайджане Шаиг Самедов.

По его словам, все "умные" устройства, пылесосы, часы, весы и ряд других имеют подключение к Сети, а их защиту производитель не обеспечивает.

"Защиту этих устройств должен обеспечить конечный потребитель путем приобретения специальных для каждого устройства технологий защиты данных", - сказал Самедов.

Кроме того, он отметил, что в связи с глобальным переходом на Cloud-технологии обеспечение защиты данных опять-таки ложится на пользователя.

"Cloud-провайдеры зачастую не предоставляют пользователям решения по защите хранимых ими данных", - сказал региональный менеджер.

Самедов отметил, что киберпреступники развивают и оптимизируют свои технологии атак.

"Массовые (роевые) атаки в большинстве случаев завершаются успешно для киберпреступников. Объект, на который совершается массовая атака, практически неспособен отразить эти угрозы. Роевая атака относится к категории "умных". При нескольких атаках имеют место взаимодействие и координация. Посредством роя они находят наиболее уязвимые точки и массово атакуют именно эти места". – сказал он.

По его словам, различные группы киберпреступников также ожидают массового внедрения сетей 5G. Посредством большой скорости, которую обеспечивает этот стандарт, они смогут проникать в корпоративные сети различных объектов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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