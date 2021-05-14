Взломавшая Colonial Pipeline группа хакеров DarkSide прекращает деятельность

Группа хакеров DarkSide, которая, по версии властей США, стоит за взломом систем американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, прекращает свою деятельность. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила специализирующаюся на компьютерной безопасности американская компания FireEye.

Сообщается, что о закрытии хакерская группа сообщила своим сообщникам. Отмечается, что подобные объединения после расформирования часто воссоединяются под другим названием.