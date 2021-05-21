Мобильный банкинг становится главным каналом обслуживания клиентов

ИКТ 21 мая 2021 17:48 (UTC+04:00)
Мобильный банкинг становится главным каналом обслуживания клиентов
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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