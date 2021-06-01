Azercell реализовал социальный проект для детей шехидов по случаю Международного дня защиты детей 1 июня

ИКТ 1 июня 2021 12:56 (UTC+04:00)
Azercell реализовал социальный проект для детей шехидов по случаю Международного дня защиты детей 1 июня

БАКУ/Trend/ - При поддержке “Azercell Telekom” по случаю Международного дня защиты детей в рамках социального проекта «Большие воспоминания в маленьких сердцах» были проведены онлайн-тренинги с участием более 300 детей шехидов и их матерей. Психологические тренинги были организованы с использованием методов арт-терапии для детей военнослужащих, отдавших свои жизни за освобождение нашей земли на 44-дневной войне. На тренингах «Дерево желаний» детям и их матерям была оказана психологическая помощь. Профессиональные психологи помогли им справиться с эмоциональными проблемами. На следующем этапе проекта «Большие воспоминания в маленьких сердцах», реализованного Azercell в партнерстве с компанией «GID CSR Consulting», примут участие известные личности, которые поделятся своими историями успеха и расскажут о том, как они добились успеха ценой преодоления больших трудностей.

В ходе тренингов было выявлено эмоциональное состояние детей и их матерей, находящихся в состоянии сильного психологического стресса. Им была предоставлена возможность выразить свои переживания через искусство. Дети использовали живопись, чтобы перенести свои чувства на бумагу. «Арт-терапия», полезная как для детей, так и для взрослых, помогла раскрыть внутренний мир детей, а также пробудить их скрытые способности.

Во время встреч, проведенных в рамках проекта «Большие воспоминания в маленьких сердцах», дети шехидов также поделились своими воспоминаниями об отцах-героях. Результатом реализации этого проекта станет книга, включающая лучшие воспоминания детей, которая будет издана в ближайшее время как в цифровом, так и печатном форматах. Электронная версия книги также будет доступна в мобильном приложении «Bookmate».

Отметим, что в рамках мероприятия, организованного Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики по случаю Международного дня защиты детей 1 июня, Azercell также поздравил и вручил подарки детям работавших в телекоммуникационной сфере и отдавших свои жизни за Родину во время апрельских боев и Второй Карабахской Войны шехидов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
50-летний ветер Уснии Мурватовой на золотисто-красных горах Хызы (ФОТО/ВИДЕО)
50-летний ветер Уснии Мурватовой на золотисто-красных горах Хызы (ФОТО/ВИДЕО)
О красоте карабахских ковров рассказали на международной платформе в Туркменистане
О красоте карабахских ковров рассказали на международной платформе в Туркменистане
YARAT проведет однодневную выставку &quot;Погружение: Семь слоев эмоциональных значений участников ARTIM Lab-2021&quot;
YARAT проведет однодневную выставку "Погружение: Семь слоев эмоциональных значений участников ARTIM Lab-2021"
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В июне температура воздуха в Азербайджане будет близкой к климатической норме - Умайра Тагиева Общество 13:02
SOFAZ обнародовал объем реализованной на аукционах валюты Энергетика 13:00
В мае средняя температура воздуха в Баку превысила климатическую норму на 3,2 градуса Общество 12:59
Azercell реализовал социальный проект для детей шехидов по случаю Международного дня защиты детей 1 июня ИКТ 12:56
Маск рассказал, почему подорожали автомобили Tesla США 12:51
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане Общество 12:49
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю каждому ребенку на Земле крепкого здоровья, любви, радости, добра, беззаботного детства и счастливой жизни! (ФОТО) Политика 12:46
Французская бизнес-ассоциация намерена развивать сотрудничество с частным сектором Узбекистана Узбекистан 12:45
В России выявили 9 500 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:45
Строительство современного Агдама - в преддверии Великого возвращения - репортаж Trend TV Общество 12:42
Спрос банков Азербайджана на валюту сократился Финансы 12:41
«Южный газовый коридор» обсудят на 5-м заседании межрегиональных групп TEN-E Энергетика 12:37
Иран сократил импорт продукции оборонпрома из Турции Турция 12:23
Россия значительно увеличила импорт автомобилей из Турции Турция 12:07
Израильская "Авиационная промышленность" получила контракт в Азии на 200 млн долларов Израиль 12:04
Туркменистан направляет большую часть госбюджета на социальные нужды Финансы 12:01
SOCAR проведет открытый аукцион (ФОТО) Энергетика 11:58
Победитель "Евровидения" стал 6-летним азербайджанским мальчиком (ВИДЕО) Звёздный мир 11:57
Перечень льгот для детей из семей участников Отечественной войны Азербайджана может быть расширен Общество 11:52
В рамках учений Anatolian Phoenix-2021 в Турции организован День высокопоставленных наблюдателей (ФОТО) Политика 11:50
Сократились грузоперевозки через аэропорт Анталья Турция 11:40
Банки Азербайджана незначительно увеличили совокупные активы Финансы 11:35
Премьер-министр Грузии отправляется с визитом в Турцию Грузия 11:32
Турецкий экспорт электротоваров в Иран превысил $40 млн Турция 11:29
В столице Туркменистана появится новый коттеджный комплекс Строительство 11:29
50-летний ветер Уснии Мурватовой на золотисто-красных горах Хызы (ФОТО/ВИДЕО) Культура 11:28
На Черноморском терминале SOCAR проведена плановая проверка безопасности паровых котлов Энергетика 11:23
A-Qroup поздравила детей, ставших жертвами теракта (ФОТО) Общество 11:07
Банковский сектор Азербайджана за год увеличил объем прибыли на четверть Финансы 11:06
AccessBank объявляет тендер Общество 11:05
Участники Гран При Азербайджана "Формулы 1" прошли до вылета в Баку тестирование на коронавирус Общество 10:54
В МИД КНР заявили, что отношения с Россией находятся на высоком уровне Другие страны 10:52
Международный форум с участием ведущих университетов мира Общество 10:40
SOCAR Turkey о подготовке к реализации проекта NEFERTITI Энергетика 10:38
Туркменистан и Япония обсудили шаги по реализации совместных проектов Бизнес 10:38
В Бакинской высшей школе нефти открылись новые специальности Общество 10:30
Баку заинтересован в расширении сотрудничества с Вашингтоном - газета Azernews Политика 10:25
Азербайджан значительно увеличил ненефтяной экспорт Бизнес 10:22
В Турции значительно возросло число зарегистрированных азербайджанских компаний Турция 10:18
Министерство нацобороны Турции распространило видео с учений с участием азербайджанских военных (ВИДЕО) Политика 10:17
Индия зафиксировала самое низкое суточное число заболевших COVID-19 с начала апреля Другие страны 10:13
Компания Uniliver объявила, что рассматривает возможность повышения цен на свои товары Израиль 10:13
SOFAZ назвал объём продажи валюты Энергетика 10:06
Экспорт Азербайджана посредством системы "единое окно" превысил $15 млн Бизнес 10:03
Нефть марки Brent торгуется выше $70 за баррель впервые с 18 мая Энергетика 09:57
Драгметаллы в Азербайджане дорожают Финансы 09:57
Трудовая миграция из Турции в Германию возросла Турция 09:55
Турецкий порт Алиага принял около 2 тыс. судов Турция 09:50
Азербайджан сократил импорт автомобилей из Турции Турция 09:48
ЧБТР планирует предоставить Turanbank вторую кредитную линию для МСП Финансы 09:41
В Китае выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 Другие страны 09:39
Евро и лира подорожали к манату Финансы 09:36
Освобожденное от оккупации село Демирчидам Кельбаджарского района (ВИДЕО) Политика 09:22
Индекс деловой активности в промышленности США ожидается на уровне 60,7% США 09:15
Британскому бизнесу предрекли уничтожающий «цунами» Европа 08:41
В Азербайджане приостановлено вещание Lider TV Общество 08:29
Toyota и Honda остановили производство автомобилей в Малайзии Другие страны 08:16
Расширение «Южного газового коридора» будет зависеть от устойчивого рыночного спроса – Еврокомиссия Энергетика 08:00
Коронавирус выявили у 1 123 человек за сутки в Казахстане Казахстан 07:48
Индия заинтересована инвестировать в разработку газового месторождения в Иране Экономика 07:35
Минфин Грузии прогнозирует экономический рост в 2021 году на уровне 6.5% Грузия 07:20
В Шотландии разработали «Троянского коня» от рака В мире 07:01
США продали иранскую нефть с танкера, задержанного у берегов ОАЭ США 06:39
В Пакистане из-за мощных ливней погибли 10 человек Другие страны 06:14
Экс-глава Volkswagen выплатит около €10 млн компенсации из-за "дизельного скандала" В мире 05:47
Глава Пентагона не согласен с критикой его подхода к набору в ВС США США 05:07
Отказавшаяся от карантина Швеция смягчит ограничения Европа 04:41
В Турции начался второй этап ослабления введенных из-за пандемии ограничений Турция 04:18
Бразилия запретила иностранцам въезжать в страну иначе как самолетом Другие страны 03:57
В Японию прибыли первые спортсмены, участвующие в Играх в Токио Спорт 03:36
Грузия открыла сухопутные границы с Азербайджаном Экономика 03:14
Министры ОПЕК+ 1 июня оценят верность решения о росте добычи в июне - июле Энергетика 02:51
Определились все полуфиналисты молодежного чемпионата Европы по футболу Спорт 02:29
Россия продлевает ограничение полетов в Турцию Россия 02:10
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,11 млн человек Турция 01:55
Британский авианосец вошел в Средиземное море Европа 01:32
ВОЗ будет обозначать штаммы коронавируса буквами греческого алфавита Другие страны 01:03
Россия увеличивает число регулярных рейсов в неделю в Азербайджан Россия 00:37
Нидерланды поддерживают Грузию в рамках соглашения об ассоциации с ЕС Бизнес 00:01
Страны ВОЗ проведут в ноябре спецсессию по подготовке к пандемиям В мире 31 мая 23:46
Фонд ЕС по восстановлению после пандемии начнет работать 1 июня Европа 31 мая 23:25
В Азербайджане будут организованы бесплатные летние школы на добровольной основе Общество 31 мая 23:16
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Политика 31 мая 23:03
Uzbekistan Airports стала управляющим всех аэропортов Узбекистана Узбекистан 31 мая 22:48
В Грузии выявлено 360 новых случаев коронавируса Грузия 31 мая 22:32
МАГАТЭ сообщило о наличии у Тегерана 2,4 кг урана, обогащенного до 60% Ядерная программа 31 мая 22:29
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии выпуска в воду мальков осетровых рыб (ФОТО) Общество 31 мая 22:03
Макрон привился от коронавируса Европа 31 мая 21:53
Эрдоган объявил о частичном снятии COVID-ограничений Турция 31 мая 21:31
УЕФА представил сборную лучших игроков сезона Лиги чемпионов Спорт 31 мая 21:12
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 31 мая 20:54
В Азербайджане выявлено 92 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 462 человека Общество 31 мая 20:47
Виталий Игнатенко побеждает Затулина на праймериз в Сочи Россия 31 мая 20:38
Президент Ильхам Алиев: В прошлом году Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в области борьбы с пандемией Политика 31 мая 20:31
Президент Ильхам Алиев: На сегодняшний день в Азербайджане использованы 2 миллиона доз вакцин Политика 31 мая 20:25
В Национальных парках Азербайджана будет проведен день открытых дверей Общество 31 мая 20:18
Президент Ильхам Алиев: Продолжающийся «вакцинный национализм», постепенно углубляющееся неравенство между развитыми и развивающимися странами в доступе к вакцинам вызывают озабоченность Политика 31 мая 20:16
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан передал Всемирной организации здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США Политика 31 мая 20:05
Президент Ильхам Алиев: В результате принятых в Азербайджане детальных мер карантинный режим был постепенно смягчен Политика 31 мая 20:03
Премьер-министр Азербайджана встретился с новоназначенным послом Турции Политика 31 мая 19:40
Все новости