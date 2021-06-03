США хотят создать коалицию для наказания укрывающих хакеров стран

Соединенные Штаты намерены работать над формированием международной коалиции для привлечения к ответственности тех государств, которые не принимают должных мер борьбы с преступными элементами, организующими транснациональные хакерские атаки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Что касается действий, предпринятых в федеральном правительстве, то президент [США Джо Байден] отдал распоряжение о начале неотложного стратегического обзора, чтобы заняться возросшей угрозой [использования преступными элементами компьютерных] вирусов-вымогателей на четырех крупных направлениях", - заявила официальный представитель Белого дома.

По ее словам, имеется в виду "разрушение инфраструктуры [применения злоумышленниками] вирусов-вымогателей", активизация взаимодействия властей США с частным сектором с целью укрепления кибербезопасности, "создание международной коалиции, чтобы привлекать к ответственности страны, укрывающие лиц, которые используют вирусы-вымогатели", "расширение анализа криптовалюты" в целях пресечения "преступных транзакций".