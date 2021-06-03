Azercell открывает студентам новые возможности для карьерного роста (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Компания Azercell, на протяжении всей своей деятельности оказывающая поддержку профессиональному и личностному развитию молодого поколения, 2 июня приняла участие в очередной карьерной выставке, организованной в Школе «Dünya» при Университете «Хазар». Специалисты департамента Управления Человеческим Капиталом Azercell встретились с участниками мероприятия, ответили на их вопросы и предоставили подробную информацию о вакансиях в компании, ежегодных программах стажировки и стипендии для студентов, а также о процессах подбора и набора персонала.

Следует отметить, что Azercell регулярно участвует в карьерных выставках, поддерживая молодых людей, находящихся в поисках соответствующей их навыкам и знаниям работы. Компания также приняла участие в X Выставке карьеры выпускников, организованной в онлайн-режиме Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности 25 мая 2021 года. Всего на выставке 63 государственными учреждениями и частными компаниями были представлены более 200 вакансий и около 300 позиций для стажировки.

Отметим, что ООО «Azercell Telecom» стремится внести свой вклад в развитие образования в Азербайджане и тесно сотрудничает с престижными университетами нашей страны. Компания продолжит свою деятельность в этом направлении и в будущем.