Великобритания начнет вводить персональные санкции против хакеров-вымогателей

Власти Великобритании намерены возглавить мировую борьбу против киберпреступников, занимающихся вымогательством, и готовы начать вводить персональные санкции в отношении хакеров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу в интервью газете The Daily Telegraph заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

По его словам, Лондон рассмотрит возможность расширить свои черные списки, включив в них хакеров-вымогателей, но также оставляет за собой право применять "более наступательные средства борьбы" со злоумышленниками. "Мы заставим заплатить [за свои деяния] тех, кто систематически совершает кибератаки ради прибыли, в целях шпионажа или просто для нанесения ущерба и создания хаоса", - указал глава британского МИД. При этом в качестве конкретных ограничительных мер, которые может ввести Великобритания в отношении киберпреступников, называется заморозка их банковских счетов и запрет на въезд в страну.

Рааб отметил, что Соединенное Королевство вместе с правительством США "возглавит мировые усилия" по борьбе с кибератаками с применением вирусов-вымогателей, которые парализуют работу объектов национальной инфраструктуры. Согласно информации The Daily Telegraph, американский президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планируют включить пункт об укреплении сотрудничества в сфере кибербезопасности в итоговое коммюнике стран Группы семи (G7), лидеры которых соберутся в предстоящий уик-энд в городе Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл. Кроме того, британские власти планируют вынести эту тему на обсуждение в ООН и на саммите Группы двадцати в октябре в Риме.