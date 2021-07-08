Еще 2 района Баку переходят на оптоволоконные линии связи

БАКУ /Trend/ - Жилые массивы Бинагадинского и Сабунчинского районов Баку обеспечены оптическими телекоммуникационными услугами, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным ведомства, в рамках проекта «Оптика в дом» в жилом массиве «Мотодром» поселка Баладжары построена сеть емкостью 1,3 тысячи номеров, кроме того, обеспечено подключение более 700 квартир к услугам широкополосного доступа, а 300 квартир, получающих услуги связи по существующим медным линиям, переведены в новую сеть.

Кроме того, в рамках второго этапа прокладки оптоволоконных линий по улице Х.Меликасланова в поселке Баладжары для местных жителей построена оптическая сеть емкостью две тысячи номеров, и ведутся работы по обеспечению абонентов качественными телекоммуникационными услугами. На территории поселка планируется поэтапная сдача в эксплуатацию широкополосной сети емкостью 10 тысяч номеров.

В рамках этого проекта продолжается оказание ИТ-услуг в поселках Балаханы, Маштага, Кюрдаханы и Нардаран Сабунчинского района.

"В целом для предоставления услуг широкополосного доступа строится оптическая сеть на 1,5 тысячи номеров. В поселке Балаханы уже создана инфраструктура емкостью 400 номеров для оказания современных телекоммуникационных услуг, а на улице Гасана Алиева в этом же поселке ведутся работы по подключению к телекоммуникационным услугам 200 квартир", - говорится в сообщении.

К концу нынешнего года в Сабунчинском районе Баку будет завершено строительство линейной сети емкостью 15 тысяч номеров, отвечающей современным стандартам.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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