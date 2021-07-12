В AzInTelecom произведено новое назначение

БАКУ /Trend/ - В ООО AzInTelecom при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает в понедельник Trend, на должность советника по информационным и коммуникационным технологиям ООО назначен Рашад Халигов.

Ранее он занимал должность заведующего сектором информационных технологий и инновационных решений Агентства продовольственной Азербайджана.

ООО AzlnTelecom осуществляет деятельность в сферах организации обмена международным голосовым трафиком между Азербайджаном и странами мира, сертификации телекоммуникационных устройств и предоставления облачных услуг посредством компании AZCLOUD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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